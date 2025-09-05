ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трима бракониери бяха заловени в НП "Централен Балкан"
На 3 септември късно вечерта служителите на Дирекция "Национален парк Централен Балкан“ (ДНПЦБ) получават сигнал от фотокапан, на който се виждат двама души с мотор да преминават по път със забранен достъп. Директорът на парка Георги Кръстев и трима паркови служители се отправят към землището на село Розино, община Карлово, където са засечени нарушителите. В малките часове на 4-ти септември те залавят двете лица – водачът на мотора и неговия спътник, който държи дългоцевно ловно оръжие. В раницата на водача на мотора са открити 2 броя термо прицели, супресор без регистрационен номер и боеприпаси. В момента на залавянето им ловното оръжие е без поставен заключващ механизъм на спусъка. По случая са предприети действия от компетентните органи на МВР, а намерените ловни вещи са конфискувани.
В същия ден късно вечерта парковата охрана открива и паркиран автомобил в близост до южната граница на защитената в землището на с. Скобелево, община Павел Баня. Извършват оглед на мястото и претърсват района, като в акцията се включват и служители на Държавно ловно стопанство (ДЛС) "Мазалат“, които причакват водача на МПС на място.
При обход в близкия резерват "Соколна“ рано сутринта на 4 септември парковите служители забелязват лице, въоръжено с дългоцевно ловно оръжие, което отива към паркираното превозно средство. Охранителите от парка и служителите на ловното стопанство пресрещат нарушителя при автомобила. При проверката откриват дългоцевното ловно оръжие и раница с фотокапан, супресор, оптика, боеприпаси, нож, големи найлонови пликове и фенер.
Подаден е сигнал до органите на МВР и лицето е задържано. Служители на Районно управление – Казанлък извършват обиск в семейните имоти на нарушителя, при което са установени голямо количество боеприпаси, сред които кутии с различен калибър патрони, куршуми, капсул-възпламенители за боеприпаси, прахообразни вещества с неизяснено съдържание, както и 7 рога от елен.
"Това са поредните акции срещу нарушители, които залавяме в парк "Централен Балкан“. Няма да проявим никаква търпимост към подобен вид противозаконни дейности в защитената територия“, каза директорът на дирекцията Георги Кръстев и благодари на всички институции – ДГС, ДЛС, МВР, които оказват съдействие на парковата охрана срещу нарушителите.
