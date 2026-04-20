След катастрофата на предсрочните парламентарни избори лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов най-после наруши мълчанието, което го налегна през последните повече от 24 часа. Разбира се, бившият телевизионен водещ използва платформата Фейсбук, за да съобщи какво е разбрал след приключване на вчерашния ден.

Plovdiv24.bg публикува мнението на Трифонов без абсолютно никаква редакторска намеса:

След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861.

Благодаря ви!

По-добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото.

Благодаря ви. 23 861 - благодаря!

Припомняме, че партията ИТН на изборите за 52-ро Народно събрание вчера получи 23 861 гласа, или казано по друг начин - 0.736% от гласовете на избирателите.