След катастрофата на предсрочните парламентарни избори лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов най-после наруши мълчанието, което го налегна през последните повече от 24 часа. Разбира се, бившият телевизионен водещ използва платформата Фейсбук, за да съобщи какво е разбрал след приключване на вчерашния ден.
Plovdiv24.bg публикува мнението на Трифонов без абсолютно никаква редакторска намеса:
След тези избори разбрах едно важно нещо. Преброих си приятелите! Вече знам точно колко са - 23 861.
Благодаря ви!
По-добре да си част от тези, които стърчат, отколкото да си част от многото.
Благодаря ви. 23 861 - благодаря!
Припомняме, че партията ИТН на изборите за 52-ро Народно събрание вчера получи 23 861 гласа, или казано по друг начин - 0.736% от гласовете на избирателите.
еди мърфи
преди 1 ч. и 41 мин.
със самозабравили се наглеци като Тошко и Балабанов и тези са ти много
мунчо2
преди 2 ч. и 30 мин.
Ти продаде и употреби народа си .Сега кво пискаш 23 000 заблудени души дали гласа си за теб за поредното ти предателство към своите .
Мостунов
преди 2 ч. и 52 мин.
Нищо не е разбрал Чалгарят. Народът му беше дал пълен вот да управлява, беше спечелил изборите ! А той се уплаши и си подви опашката. Какво иска , птичето да каца десет пъти на рамото му, и той десет пъти да го пъди ? Страхопъзльо.
