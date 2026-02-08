ИЗПРАТИ НОВИНА
Трифонов: Това е отвратително, ще направя, каквото зависи от мен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:23
©
"Имам четири кучета - прекрасни, изумителни същества. За тях ние само целия им свят, целия смисъл на живота - тяхното приятелство и тяхната любов. Много хора са написали песни и книги за кучетата. Затова както за вас, така и за мен е шокиращо и отвратително, което са направили тези две двойки - едната в Перник, другата до Свищов".

Това заяви Слави Трифонов след поредния случай на изтезания на животни с цел заснемане на видеа. 

Случаят от село Царевец доби популярност като "Къщата на ужасите". Там мъж и жена в продължение на над 10 години са разпространявали тези видеоклипове срещу заплащане.

"Тези хора са психопати, нормален човек не може да го направи. Те трябва да бъдат преследвани и съдени с цялата строгост на закона, а пък аз ще направя, каквото зависи от мен, в следващото Народно събрание законът да бъде още по-жесток към хора, които извършват подобни действия. Това е задължително", подчерта Трифонов. 

Самият той призна, че е подписал петицията, която е за създаване за Национална агенция за защита на животните.

"Подписах я, защото смятам, че е важно, дали ще стане - не знам, но е важно да се случи нещо подобно. Обръщам се към всички вас, които обичате животните, да я подпишете. Едното ми куче почина и все едно почина човек. Това се случи преди няколко месеца, а още ми е прясно. Откачено е човек да прави такива неща", завърши лидерът на ИТН.


Славчо освен да си събира дървен материал за ковчега друго не може да направи.
Славчо освен да си събира дървен материал за ковчега друго не може да направи.
