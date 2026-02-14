Национална агенция за закрила на животните: Необходимата спешна реформа срещу безнаказаното насилие

© След случаи на изтезавани животни в Свищов и Крамолин и близо 22 000 подписа в подкрепа на инициативата, експертите от "Невидими животни“ настояват за създаването на Национална агенция за закрила на животните и реформа на така наречената "зоополиция“.



Последният случай в Свищов, при който две лица изтезават и убиват животни повече от 10 години, ясно показва, че жестокостта към животните в България е системен проблем и изисква цялостен, институционализиран подход. "Едва сега тези извършители бяха разкрити и задържани“, казва Стефан Димитров от "Невидими животни“ в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС.



От Перник до Свищов – обществото реагира



"Случаят с Габриела и Красимир от Перник миналата година отприщи огромна вълна от протести – едни от най-големите миналата година, срещу жестокостта към животни. Десетки хиляди души в десетки населени места седмици наред протестираха. Народните представители ги чуха и почти единодушно гласуваха ключови промени в Наказателния кодекс. Време е това наследство от 51-то Народно събрание да бъде продължено и след изборите от 52-то Народно събрание“, подчертава Димитров.



Национална агенция за закрила на животните – първата стъпка към системен подход



"Тя е част от системния подход, за който говорим. Създаването на такава агенция би било под Министерски съвет и би поела контролните функции по законодателството за хуманно отношение към животните, които в момента са в Българската агенция по безопасност на храните. Там приоритетът е безопасността на храните, а контролът върху хуманното отношение остава на заден план. Тази нова агенция би могла, освен контрол, да развие стратегия срещу жестокостта към животни – обучение на полицаи и прокурори, координация между институциите, информационни кампании и работа с подрастващи“, обяснява Димитров.



Реформата на зоополицията е втората част от системния подход. "Днес зоополицаите са обикновени полицаи с допълнителни задачи. Трябва да има полицаи, които единствено се занимават с престъпления срещу животни, за да трупат експертиза и внимание“, казва той.



Превенция и проследимост



"За да има животни, които да бъдат изтезавани и убивани, хората трябва да се сдобият с тях – или от улицата, или чрез търговия. Безстопанствените животни са изключително уязвими. Необходима е повече финансова подкрепа за общините, ясни критерии и санкции, както и задължителна проследимост при търговията с животни. Така ще се предотврати лесният достъп на насилници до животни и изхвърлянето на животни без контрол“, посочва Димитров.



Подкрепа от обществото



Инициативата за създаване на Национална агенция за закрила на животните събра почти 22 000 подписа само за една седмица. "Хората ясно виждат, че нещо трябва да се промени. Промените в Наказателния кодекс са ключови, но сами по себе си не са достатъчни. Трябва да е ясно кой отговаря за решаването на проблема и ресурсът да бъде осигурен“, казва Стефан Димитров.



Той призовава гражданите да посещават срещите на кандидатите за народни представители и да настояват за приоритетите си по този въпрос. "Властта произтича от народа – и от нас зависи да изискваме промяна“, добавя той.



Примери за липса на контрол – с. Крамолин



"В село Крамолин видяхме птицеферма с 46 000 кокошки-носачки – заклещени, стъпквани, канибализъм, разлагащи се трупове. Контролът там липсваше поне 5 години. След сигнал, БАБХ спря дейността на фермата и я дерегистрира. Това показва колко необходима е специализирана агенция с капацитет и ресурс“, разказва Димитров.



Надежда и бъдещи стъпки



"Да виждаш как обществото променя отношението си към защитата на животните дава надежда. Ако има политическа воля, Националната агенция може да се създаде още до края на 52-то Народно събрание“, казва той.



"Да осъзнаем силата си – властта произтича от народа, зависи от нас да изискваме това да спре“, завършва Стефан Димитров.