ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Национална агенция за закрила на животните: Необходимата спешна реформа срещу безнаказаното насилие
Автор: Веселка Иванова 11:12Коментари (0)185
©
След случаи на изтезавани животни в Свищов и Крамолин и близо 22 000 подписа в подкрепа на инициативата, експертите от "Невидими животни“ настояват за създаването на Национална агенция за закрила на животните и реформа на така наречената "зоополиция“.

Последният случай в Свищов, при който две лица изтезават и убиват животни повече от 10 години, ясно показва, че жестокостта към животните в България е системен проблем и изисква цялостен, институционализиран подход. "Едва сега тези извършители бяха разкрити и задържани“, казва Стефан Димитров от "Невидими животни“ в интервю за предаването "Нюзрум“ по Радио ФОКУС.

От Перник до Свищов – обществото реагира

"Случаят с Габриела и Красимир от Перник миналата година отприщи огромна вълна от протести – едни от най-големите миналата година, срещу жестокостта към животни. Десетки хиляди души в десетки населени места седмици наред протестираха. Народните представители ги чуха и почти единодушно гласуваха ключови промени в Наказателния кодекс. Време е това наследство от 51-то Народно събрание да бъде продължено и след изборите от 52-то Народно събрание“, подчертава Димитров.

Национална агенция за закрила на животните – първата стъпка към системен подход

"Тя е част от системния подход, за който говорим. Създаването на такава агенция би било под Министерски съвет и би поела контролните функции по законодателството за хуманно отношение към животните, които в момента са в Българската агенция по безопасност на храните. Там приоритетът е безопасността на храните, а контролът върху хуманното отношение остава на заден план. Тази нова агенция би могла, освен контрол, да развие стратегия срещу жестокостта към животни – обучение на полицаи и прокурори, координация между институциите, информационни кампании и работа с подрастващи“, обяснява Димитров.

Реформата на зоополицията е втората част от системния подход. "Днес зоополицаите са обикновени полицаи с допълнителни задачи. Трябва да има полицаи, които единствено се занимават с престъпления срещу животни, за да трупат експертиза и внимание“, казва той.

Превенция и проследимост

"За да има животни, които да бъдат изтезавани и убивани, хората трябва да се сдобият с тях – или от улицата, или чрез търговия. Безстопанствените животни са изключително уязвими. Необходима е повече финансова подкрепа за общините, ясни критерии и санкции, както и задължителна проследимост при търговията с животни. Така ще се предотврати лесният достъп на насилници до животни и изхвърлянето на животни без контрол“, посочва Димитров.

Подкрепа от обществото

Инициативата за създаване на Национална агенция за закрила на животните събра почти 22 000 подписа само за една седмица. "Хората ясно виждат, че нещо трябва да се промени. Промените в Наказателния кодекс са ключови, но сами по себе си не са достатъчни. Трябва да е ясно кой отговаря за решаването на проблема и ресурсът да бъде осигурен“, казва Стефан Димитров.

Той призовава гражданите да посещават срещите на кандидатите за народни представители и да настояват за приоритетите си по този въпрос. "Властта произтича от народа – и от нас зависи да изискваме промяна“, добавя той.

Примери за липса на контрол – с. Крамолин

"В село Крамолин видяхме птицеферма с 46 000 кокошки-носачки – заклещени, стъпквани, канибализъм, разлагащи се трупове. Контролът там липсваше поне 5 години. След сигнал, БАБХ спря дейността на фермата и я дерегистрира. Това показва колко необходима е специализирана агенция с капацитет и ресурс“, разказва Димитров.

Надежда и бъдещи стъпки

"Да виждаш как обществото променя отношението си към защитата на животните дава надежда. Ако има политическа воля, Националната агенция може да се създаде още до края на 52-то Народно събрание“, казва той.

"Да осъзнаем силата си – властта произтича от народа, зависи от нас да изискваме това да спре“, завършва Стефан Димитров.


Още по темата: общо новини по темата: 2
08.02.2026 »
04.02.2026 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В Деня на влюбените: В Бургас кръщават червеи на бившите си гадже...
10:20 / 14.02.2026
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има с...
10:08 / 14.02.2026
Появи се подозрителен бус, собственост на НПО-то на Калушев
09:45 / 14.02.2026
Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българс...
09:53 / 14.02.2026
Съдебният медик по случая "Петрохан": С два изстрела може да има ...
09:51 / 14.02.2026
Катастрофа на АМ "Тракия", полиция е на място
09:39 / 14.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
Кредитен консултант: При заплата от 1000 евро покупката на имот в големите градове е трудна задача
12:21 / 12.02.2026
Почина Никол Караджова
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
За първи път проговори Валери за Калушев: Това беше секта. Аз се страхувах от него, правеше снимки в интимни ситуации
14:39 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
Александър Сано: Получихме сметка за ток oт 700 лв., а досега сме плащали най-много по 300 лв. за периода
09:59 / 13.02.2026
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
Юбилейна монета от 2 евро, която все още е законно платежно средство, се продава за 5000 евро
09:02 / 12.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха двама, измъчвали животни в Свищовско
Три трупа са открити в хижа
Трифон Зарезан и Свети Валентин 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: