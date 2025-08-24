ИЗПРАТИ НОВИНА
Тревожни данни от МВР за употребата на кокаин сред младите българи
Автор: Петър Дучев 08:22Коментари (1)151
©
2.2% от българите на възраст 15–34 години са употребили кокаин през последната година. Данните са от национално изследване SOVA 5 (окт.–ноем. 2024), публикувано от Националния фокусен център по наркотици и наркомании, съобщават от МВР.

Произход и производство

Основният произход на кокаина е Латинска Америка. Най-големите производители са Колумбия, Перу и Боливия. Извлича се от листата на растението кока. Годишната печалба по криминалната веригата надхвърля 120 млрд. долара.

История

Изолиран за първи път през 1859 г. от Алберт Ниман. В края на XIX в. се използва като локален анестетик и дори в напитки (вкл. първоначалната формула на Coca-Cola). Днес е сред най-разпространените и опасни стимуланти.

Жаргонни имена

кока, кокс, снежно, бяло, прах, blow, crack (за кристализирана форма)

Рискове

Силен стимулант – води до еуфория, превъзбуда и агресия. Изключително краткотрайно действие (5–30 минути) - бързо развитие на зависимост. Повишава риска от инфаркт и инсулт дори при млади хора. Уврежда мозъка, сърцето и кръвоносните съдове. Смесването с алкохол създава токсично съединение (кокаетилен), което удвоява риска от внезапна смърт.

Как да разпознаем употребата

Често кървене от носа, раздразнена лигавица. Скърцане със зъби, безсъние, напрежение. Агресивно или параноидно поведение. Чести финансови проблеми (заради високата цена). Признаци на абстиненция. Силна умора и сънливост. Депресия и тревожност. Промени в апетита. Интензивни желания за нова доза.

Кокаинът уби: Уитни Хюстън (2012), Диего Марадона (2020 – сърдечен арест, свързан със злоупотреби), Анна Никол Смит, Ривър Финикс.

Над 164 кг кокаин са задържани от служители на МВР и Агенция "Митници“ само през първите шест месеца на тази година.

През изминалата година количеството намерен и иззет кокаин при акции на МВР и Агенция "Митници“ е над 485 кг.







А знаете ли колко хора употребяват алкохол в България? А знаете ли, че децата се възпитават с любов към виното, бирата и най-вече, най-българското - Ракията. Явно с нея нямаме проблем?
