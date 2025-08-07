ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трети ден продължава борбата с мащабния пожар в Сакар, не е локализиран и този в Пирин
"Вчера валя много малко дъжд и все още има активни огнища.Работят 17 пожарни, имаме пикапи. Участват доброволци. Днес, ако има развитие, може евентуално да извикаме и летателна техника.Заради силния вятър огънят се разпространява много бързо.Пожарът е тръгнал от асфалтов път до село Коларово, води се разследване", обясни в ефира на NOVA директорът на областната пожарна Митко Чакалов.
"Към този момент няма застрашени населени места. Бедствените положения се регистрират по преценка на ръководителите на съответните общини или области. Огнеборците имат постове в Сакар и много от пожарите ги хванахме още в началото", поясни областният управител на Хасково Стефка Здравкова.
Другият голям пожар, който се успокои през последното денонощие, но все още не е локализиран, е в района на Илинденци в Пирин планина. След близо седмица борба с пламъците и там се наложи в гасенето да се включи военен хеликоптер "Кугър“.
"Няма опасност за населените места. Пожарът гори високо в Пирин. Има много торф, натрупан под дърветата и не се вижда. Ако бяха спрели тока за Гърция, нямаше да се стигне до това бедствие. 3 часа чакахме да го спрат, за да може да започне гасене понеже жиците минават ниско и може да се получи волтова дъга", твърди кметът на Илинденци Бойко Ибрашимов.
Локализиран беше пожарът над Балчик. На критичните места дежурят екипи.
