Транспортният бранш: Част от фирмите могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост
Поскъпването на горивата през последните седмици вече се отразява на транспортния сектор в страната. От началото на месеца транспортните фирми отчитат намаляване на курсовете, тъй като разходите им са се увеличили с над 35%. Част от превозвачите вече отказват да поемат нови курсове заради несигурната ситуация около войната в Близкия изток и растящите цени на горивата.
Изпълнителният директор на Съюза на международните шофьори Йордан Арабаджиев обясни, че именно транспортният сектор поема първия удар от поскъпването.
"Транспортният бранш на първо място поема удара от тези цени, които виждаме всички, защото ние сме на пътя и зареждаме ежедневно. Това се отразява изключително тежко на транспортния бранш. Особено на международните превозвачи това е голям удар, тъй като цените в Европа са значително по-високи отколкото в България.“
По думите му ръстът на цените на горивата в Европа вече надхвърля 35%, което сериозно затруднява работата на превозвачите.
"Ние наблюдаваме повече от 35% увеличение на цената в Европа. Това неминуемо тежи много на превозвачите, тъй като цената на транспортната услуга се получава най-рано след 30 дни и колегите започват да изчерпват техните оборотни средства.“
Несигурната обстановка вече кара част от компаниите да отказват курсове, тъй като не могат да прогнозират бъдещите разходи за гориво.
Според бранша кризата може да доведе и до фалити, особено сред по-малките компании.
"Предполагам, че доста от малките фирми ще срещнат големи трудности с обслужване на кредити и това сигурно ще доведе до фалити, но лошото е, че това ще се отрази и на крайния потребител, тъй като горивото е 30-35% в зависимост от бизнес модела на конкретната фирма от транспортната услуга, а пък в същото време цената на транспортната услуга е калкулирана във всичко, което се превозва по шосе.“
Поскъпването на транспорта може да доведе до увеличение на цените на основни стоки още в близките седмици.
"И ние очакваме до края на месеца между 3% и 7% увеличение на стоките от първа необходимост, които се превозват с автомобили. Това ще да засегне всички по веригата", пише БНТ.
Още по темата
20 евро месечна компенсация се равняват на около 13,5 литра гориво на месец, и то само ако цената на горивото се задържи около 1,50 евро за литър
15.03
Производители: Цената на хляба в България може да скочи скоро заради рязкото поскъпване на горивата
15.03
Овчаров: Ще компенсираме някого, но не знаем кого, не знаем при какви условия, кога и по какъв начин
13.03
Димитър Хаджидимитров: Ако тази ситуация се задържи без промяна, следващата седмица ще виждаме с 3 до 5 евроцента минимум по-високи цени
13.03
Експерт: Наливането на допълнителни бюджетни средства в условия на висока инфлация може да има обратен ефект
12.03
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
12.03
Работодателите: Няма нужда от специални мерки за компенсация на бизнеса заради цените на горивата
12.03
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
12.03
Борисов: За разлика от служебния премиер аз не бих казал, че всичко е точно с горивaта и цените им
12.03
Земеделец: Отровни вносни продукти тровят нашето здраве и след няколко години ще започне да ни се отразява
11:46
Делян Пеевски: Внасяме промяна, с която ще се задължи КЕВР да заплаща проверките за електромери
10:43
Диана Йорданова: След промените при заплата 1000 евро, допълващата пенсия може да скочи до 210 евро
15.03
Експерти съветват: Ако ще пътувате през юни и юли, сега е моментът да си купите самолетни билети
15.03
Достена Лаверн: Всички имаме нужда от самочувствието на Анастас, че сме напълно съизмерими с останалия свят
15.03
Андрей Гюров: Вече има седем разследвания за престъпления срещу политическите права на гражданите
15.03
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
15.03
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
15.03
Диана Йорданова: След промените при заплата 1000 евро, допълващат...
22:56 / 15.03.2026
Турци съветват българи: Не ходете в Одрин, по-изгодно е да пазару...
22:13 / 15.03.2026
