Поскъпването на горивата след началото на войната в Близкия изток поставя международните превозвачи в България под сериозен натиск. От бранша предупреждават, че ако военните действия продължат, част от фирмите могат да фалират, а това ще доведе и до поскъпване на стоки от първа необходимост.Поскъпването на горивата през последните седмици вече се отразява на транспортния сектор в страната. От началото на месеца транспортните фирми отчитат намаляване на курсовете, тъй като разходите им са се увеличили с над 35%. Част от превозвачите вече отказват да поемат нови курсове заради несигурната ситуация около войната в Близкия изток и растящите цени на горивата.Изпълнителният директор на Съюза на международните шофьори Йордан Арабаджиев обясни, че именно транспортният сектор поема първия удар от поскъпването."Транспортният бранш на първо място поема удара от тези цени, които виждаме всички, защото ние сме на пътя и зареждаме ежедневно. Това се отразява изключително тежко на транспортния бранш. Особено на международните превозвачи това е голям удар, тъй като цените в Европа са значително по-високи отколкото в България.“По думите му ръстът на цените на горивата в Европа вече надхвърля 35%, което сериозно затруднява работата на превозвачите."Ние наблюдаваме повече от 35% увеличение на цената в Европа. Това неминуемо тежи много на превозвачите, тъй като цената на транспортната услуга се получава най-рано след 30 дни и колегите започват да изчерпват техните оборотни средства.“Несигурната обстановка вече кара част от компаниите да отказват курсове, тъй като не могат да прогнозират бъдещите разходи за гориво.Според бранша кризата може да доведе и до фалити, особено сред по-малките компании."Предполагам, че доста от малките фирми ще срещнат големи трудности с обслужване на кредити и това сигурно ще доведе до фалити, но лошото е, че това ще се отрази и на крайния потребител, тъй като горивото е 30-35% в зависимост от бизнес модела на конкретната фирма от транспортната услуга, а пък в същото време цената на транспортната услуга е калкулирана във всичко, което се превозва по шосе.“Поскъпването на транспорта може да доведе до увеличение на цените на основни стоки още в близките седмици."И ние очакваме до края на месеца между 3% и 7% увеличение на стоките от първа необходимост, които се превозват с автомобили. Това ще да засегне всички по веригата", пише БНТ.