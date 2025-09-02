ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Трамвай дерайлира в София, помете коли и разруши подлез
Автор: Елиза Дечева 10:55Коментари (0)550
© Facebook
виж галерията
Tрамвай от линия 22 дерайлира и нанесе жестоки щети на седем паркирани автомобила и разруши напълно един подлез близо до Румънското посолство в София, съобщават очевидци в социалните мрежи. 

Няма пострадали хора. На място има линейки, полицейски коли и екипи на пожарната.

Трамваят според bTV е бил управляван безконтролно от група младежи.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Мениджър: 35 долара за кюфтета и 20 за пица рушат целия туристиче...
10:06 / 02.09.2025
Акад. Ралчев за полета на Урсула: Самолетът е обикалял в кръг кра...
09:44 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Нов вид телефонна измама
09:36 / 02.09.2025
Експерт по сигурността: Русия е искала да избегне удари, а не да ...
09:33 / 02.09.2025
Слави Василев: Цените в супермаркетите в Ница са по-ниски от тези...
09:21 / 02.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
Първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: По-студени дни и по-чести снеговалежи
21:00 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:37 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредити
12:25 / 31.08.2025
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
Наша актриса, позната повече с гласа си, днес става на 66
12:10 / 01.09.2025
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
Преди сватбата си с новия тя заведе три от децата при бившия
14:12 / 01.09.2025
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
Франциска Йорданова с последни думи за "Преди обед"
11:32 / 01.09.2025
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
Роден е точно преди 59 години в наш град, чието име вече не е същото
20:23 / 31.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: