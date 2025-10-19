ЗАРЕЖДАНЕ...
|Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина при катастрофа
Според информация от полицията, автомобилът е напуснал пътното платно и се е ударил в мантинелата. На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на 17-годишна пътничка в колата.
Шофьорът на автомобила – 20-годишен мъж, е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство.
Разследването продължава,
От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, особено през нощта.
