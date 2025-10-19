ИЗПРАТИ НОВИНА
Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина при катастрофа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:41Коментари (0)2767
© Plovdiv24.bg
Снимка: Архив
Около 23:40 ч. снощи на тел. 112 е подаден сигнал за тежка катастрофа с лек автомобил "Мерцедес“ на 130-ти километър на АМ "Тракия“ в посока Бургас, съобщи пресцентърът на МВР-Пловдив.

Според информация от полицията, автомобилът е напуснал пътното платно и се е ударил в мантинелата. На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на 17-годишна пътничка в колата.

Шофьорът на автомобила – 20-годишен мъж, е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство.

Разследването продължава,

От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, особено през нощта.


