Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина при катастрофа

© Plovdiv24.bg Снимка: Архив Около 23:40 ч. снощи на тел. 112 е подаден сигнал за тежка катастрофа с лек автомобил "Мерцедес“ на 130-ти километър на АМ "Тракия“ в посока Бургас, съобщи пресцентърът на МВР-Пловдив.



Според информация от полицията, автомобилът е напуснал пътното платно и се е ударил в мантинелата. На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е констатирал смъртта на 17-годишна пътничка в колата.



Шофьорът на автомобила – 20-годишен мъж, е задържан с полицейска заповед. По случая е образувано досъдебно производство.



Разследването продължава,



От полицията призовават водачите да шофират с повишено внимание, особено през нощта.