ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Tрагедията с Йордан разкри скандални пропуски в автошколите
Случаят доби особена тежест след трагичната катастрофа край Созопол, при която загина 18-годишният Йордан и двамата му приятели – Леон и Вальо. Проверка в автошколата, където Йордан е бил обучаван, показа редица пропуски и съмнения за фиктивно провеждани часове.
По документи младежът е завършил обучението си на 11 юли – точно ден преди да влезе в сила новото изискване всички практически часове да се отчитат чрез дигитално приложение. До този момент обучението се е водело на хартиен картон, без каквато и да е възможност за последваща проверка.
Инструкторът Николай Киряков призна, че часовете са били ограничени по светлата част на деня заради разписанията на автобусите на курсистите.
"Ще ме санкционират, ясно ми е. Трябва да има някой виновен и това ще съм аз“, коментира той пред вестник "Телеграф".
Според експерта Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, "хартиеният картон е едно нищо“. Той подчертава, че много курсисти минават само 10–12 от общо 31 задължителни часа, за да спестят време и пари – за сметка на безопасността.
От 12 юли дигиталното приложение за отчет на учебните часове стана задължително. Но вратичка в наредбата позволява ръчно вписване при "липса на интернет“. Така обаче старите схеми продължават – просто вместо химикал се използва пръст на екрана.
Статистиката на ИААА сочи, че от 12 юли насам над 88 000 от общо 560 000 учебни часа (15,7%) са били въведени ръчно – според Георгиев това в 99% от случаите означава фалшиви данни.
Експертът поставя и под съмнение факта, че Йордан се е явил на изпит чак на 23 септември – два месеца и половина след "приключване“ на обучението. "Вероятно реалните му часове са проведени след 12 юли, но са вписани със задна дата, за да се избегне дигиталният контрол“, коментира той, допълвайки, че графологична експертиза може да докаже несъответствия в подписите.
Междувременно кръвните проби на Йордан показаха, че той е бил трезвен по време на катастрофата.
Кметът на родното му село Зидарово, Христо Бардуков, призова за човечност и съпричастност:
"Йордан не пушеше, не употребяваше алкохол, беше отличник. Леон владееше пет езика, Вальо беше пример за подражание. Единственият им грях беше, че останаха слаби пред огъня на младостта. Хора, осъзнайте се и бъдете по-добри.“
Тримата младежи бяха изпратени във вечния им път с опела в Созопол и Зидарово.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 643
|предишна страница [ 1/108 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военeн пострада тежко при парашутни скокове, транспортиран е с хе...
18:53 / 23.10.2025
Д-р Николова за таксата от 2,90 лева: Лекарите не трябва да изпъл...
18:40 / 23.10.2025
Предприемач: Поне 30% от стойността на имота е за земята, която н...
19:01 / 23.10.2025
ЖП депата в Пловдив, София и Горна Оряховица стават основни бази ...
17:08 / 23.10.2025
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:19 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
16:09 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS