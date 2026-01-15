Трагедия в столицата: Навес падна и уби млад мъж, други двама са ранени

© БГНЕС Навес на автокъща падна върху трима души на ул. "Суходолска" в София. Двама работници са ранени, а един загина.



Пострадалите са на 50 и 55 г. По-младият от тях е с травми на кръста и крака, а другият отказал преглед. По-късно обаче се оказало, че има рана на предмишницата и поискал да бъде хоспитализиран в "Пирогов". Третият работник е получил черепно-мозъчна травма. Въпреки реанимационните действия на медиците, той загинал. Жертвата е на възраст 20-24 г.



Трудовата злополука станала при ремонт на хале. Сигнал за злополуката е подаден на тел. 112 в 13:48 ч., информира Nova.