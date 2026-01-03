© Един българин почина, а друг е в болница, след като лодката им се преобърнала, докато се е приближавала към пристанището на Орфанския залив. Причината за инцидента са най-вероятно силните ветрове и вълните.



Единият от рибарите е бил открит мъртъв, а вторият е бил изваден в съзнание. Според voria.gr освен кораби на бреговата охрана, в издирването на двамата мъже е участвал и хеликоптер Super Puma.



Тялото на единия рибар е преместено в Ставрос, Халкидики.



