ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
По първоначална информация е загинал 60-годишен човек от публиката, а осем са ранените.
Жена на 27 г. е настанена в реанимация, с опасност за живота.
Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.
След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката.
Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир. Сигналът е получен към 11:10 ч.
На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Брокер: За да се намери качествен имот с добро изложение и разпре...
12:17 / 05.10.2025
Влад Тенев: Цялата финансова система ще бъде изядена от токенизац...
11:41 / 05.10.2025
Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими
11:49 / 05.10.2025
Проф. Мангъров: Аз се ваксинирам и препоръчвам на хората около ме...
11:16 / 05.10.2025
Meteo Balkans: Циклон носи трицифрени валежи в България
10:50 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 ян...
10:34 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
10:00 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS