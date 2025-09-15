ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Този е наглецът на деня на АМ "Тракия", повече от арогантен е
"Днес около 15:30 ч. на АМ "Тракия“ бяхме изпреварени от автомобила, заснет във видеото, който се движеше по аварийната лента", пише очевидецът.
Мъжът пише до редакцията, че е подал сигнал на телефон 112 и е продължил да следва нарушителя, докато той е отбил на бензиностанция - "На място имаше патрулен автомобил, на който съобщихме за случая и заявихме готовност да бъдем свидетели".
Впоследствие се установило, че автомобилът е без валиден ГТП, поради което на водача е съставен акт както за това, така и за движението в аварийната лента.
Около 30 минути по-късно същият този водач, по демонстративен за свидетелите начин, отново ги е изпреварил, използвайки аварийната лента. "Подадохме повторен сигнал на 112, но това не доведе до резултат – водачът не беше спрян никъде по магистралата и продължи пътя си, без да бъде подведен към отговорност", пише още шофьорът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кредитен консултант: Голяма част от сивия кеш вече е "изпрана"
08:51 / 15.09.2025
Просветният министър приветства ученици, учители и родители за пъ...
07:58 / 15.09.2025
Честит първи учебен ден!
08:02 / 15.09.2025
Валежи и гръмотевици днес, ето къде
08:03 / 15.09.2025
Министър Вълчев открива учебната година в "Столипиново"
06:15 / 15.09.2025
Военният министър: Нашите МиГ-29 са подготвени да въздействат сре...
21:56 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS