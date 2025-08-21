ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Товарен камион с полуремарке "дерайлира" на Подбалканския път
На място са екипи на РУ-Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили. Съветваме техните водачи да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост. Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието.
Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна. Сигналът е получен около 12.45 ч. днес.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Отварят магистрала "Европа" за движение
11:07 / 21.08.2025
Спряха санирането на блока без тераси заради смъртен случай
10:45 / 21.08.2025
Адвокат: Болница е осъдена да плати по 100 000 лева на всеки от р...
10:52 / 21.08.2025
Синоптик каза колко топло ще е в Гърция през следващите дни
10:50 / 21.08.2025
Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
10:49 / 21.08.2025
Meteo Balkans: Приятели, утре ни очаква разваляне на времето
10:50 / 21.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS