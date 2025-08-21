Товарен камион с полуремарке "дерайлира" на Подбалканския път

© Заради обърнал се встрани на пътното платно товарен камион с прикачено полуремарке движението в участъка между Калофер и Васил Левски на Подбалканския път е затруднено.



На място са екипи на РУ-Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили. Съветваме техните водачи да бъдат внимателни и да се движат със съобразена скорост. Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието.



Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна. Сигналът е получен около 12.45 ч. днес.