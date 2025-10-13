ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тошко Йорданов: Няма забрана да кажеш, че аз съм некадърен депутат или корумпиран
Обяснението идва след политическа буря, в която законопроектът беше прокаран през правна комисия, оттеглен, по думите на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, и стана причина за публичната раздяла между Слави Трифонов и дългогодишния му сценарист Иво Сиромахов.
Във видеото Тошко Йорданов чете дефиницията за "информация за личния живот" от внесения от партията му текст:
"Под информация за личния живот по смисъла на алинея първа се разбират данни за личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическото лице".
Според него това определение не засяга правото на критика към публичните личности.
"Къде е тука забрана за свобода на словото? Тук няма забрана да кажеш, че аз съм, да речем, некадърен депутат или корумпиран", казва Йорданов.
Той дава и примери за хипотетични ситуации, които според него текстът е трябвало да регулира.
"Ако някой каже, че жена му е болна и ходи и се лекува, това също не е...", казва Йорданов и дава друг пример: "Да речем, вие сте... имате някакъв здравословен проблем, от който ви зависи и бизнесът, и животът, и то си е ваша работа, нали така? [...] Ако аз ти извадя здравния картон и го пусна в публичното пространство, в медиите, нищо няма да ми направят".
Обясненията му идват на фона на критиките, че широко формулираният текст би могъл да се използва за политическа репресия.
В четвъртък законопроектът беше приет в правна комисия. В петък Бойко Борисов обяви, че е разговарял със Слави Трифонов и законопроектът ще бъде изтеглен. Малко по-късно в петък Иво Сиромахов публикува във Фейсбук остра критика към ИТН и персонално към Тошко Йорданов, обвинявайки ги в предателство на каузите си. В събота Сиромахов и Трифонов обявиха официално, че се разделят.
