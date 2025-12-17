ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тошко Йорданов: Не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни избори
"Това е отговорност на президентскта институция, президентът трябва да прецени", каза още Йорданов.
Той определи срещата с президента така: "Нормален диалог в парламентарна процедура."
Относно промените в Изборния кодекс, Тошко Йорданов каза:
"Изключително вредно е преди избори да се правят промени в Изборния кодекс, защото партиите дърпат към себе си. От ИТН вкарахме законопроект за промяна на Изборния кодекс още когато се конституира този парламент. Мина на първо четене, гледан е в комисии и е финализиран. Призовавам останалите политически партии да подкрепят този, закон , който е минал в нормална и спокойна атмосфера, а не в има избори - затова да направим промени", допълни той.
От своя страна Станислав Балабанов посочи: "Миналото за тези, които в момента искат да откраднат гласа на една прекрасна енергия от площада, е скандално. Това няма да замаже техните грешки и е хубаво да си ги припомняме".
