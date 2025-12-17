Тошко Йорданов: Не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни избори

© Булфото "Не е обсъждана дата за предсрочни парламентарни избори", заяви председателят на ИТН Тошко Йорданов след консултациите при президента Румен Радев.



"Това е отговорност на президентскта институция, президентът трябва да прецени", каза още Йорданов.



Той определи срещата с президента така: "Нормален диалог в парламентарна процедура."



Относно промените в Изборния кодекс, Тошко Йорданов каза:



"Изключително вредно е преди избори да се правят промени в Изборния кодекс, защото партиите дърпат към себе си. От ИТН вкарахме законопроект за промяна на Изборния кодекс още когато се конституира този парламент. Мина на първо четене, гледан е в комисии и е финализиран. Призовавам останалите политически партии да подкрепят този, закон , който е минал в нормална и спокойна атмосфера, а не в има избори - затова да направим промени", допълни той.



От своя страна Станислав Балабанов посочи: "Миналото за тези, които в момента искат да откраднат гласа на една прекрасна енергия от площада, е скандално. Това няма да замаже техните грешки и е хубаво да си ги припомняме".