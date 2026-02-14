ИЗПРАТИ НОВИНА
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
Автор: ИА Фокус 10:36
©
Председателят на парламентарната група на "Има такъв народ" в Народното събрание Тошко Йорданов коментира в ефира на БНТ ескалацията около трагедията в "Петрохан", определяйки случая като "отвратителен на много нива" и прераснал в тежък политически сблъсък.

"Случаят е отвратителен на много нива. Първо – за България това е за първи път ужасяващо. Това са неща, които сме гледали по филмите – секта, педофилия, оръжия. Това изначално втрещява хората", заяви Йорданов.

По думите му, цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа:

"Цялото това нещо е станало възможно благодарение на политическа протекция. Даже на държавна протекция. Тези политици тогава са били в изпълнителната власт. Това НПО съществува толкова бързо и е регистрирано за по-малко от 72 часа. Искам някой журналист да провери – за колко време става вписването в Агенцията по вписванията. Дали става за по-малко от 72 часа."

Йорданов посочи поименно представители на "Продължаваме Промяната – Демократична България":

"Получава такъв контрол над огромна територия благодарение на Борислав Сандов, който тогава е министър на околната среда. Николай Денков, като министър на образованието, разрешава създаването на едно училище в Долна Малина, което учи децата на практическа психотерапия. Това позволява на Калушев да има достъп до деца и да ги води по лагери."

Йорданов твърди, че сигнали срещу лицето, сочено като лидер на групата, са били подавани по времето на служебните вътрешни министри Бойко Рашков и Иван Демерджиев:

"Това момче е подало два сигнала в МВР по времето на Рашков и Демерджиев. Сигналът не е стигнал до прокуратурата. Останал си е там. И те сега скачат на прокуратурата. Не – виновни са тези, при които е останал сигналът." И допълни:

"Имаме педофилска секта, политически покровителствана. Регистрация, безконтролно поведение, раздаване на оръжие, покриване на сигнали. Това е държавна протекция."

Йорданов направи паралел с международния скандал около Джефри Епстийн:

"В досиетата "Епстийн" всеки политик, забъркан дори само с това, че е ходил някъде, си подава оставката. Тук имаме хора, които са ги създали, финансирали, ходили там – и имат наглостта още да са в политическата система."

 По адрес на публичните реакции Йорданов заяви:

"Отвратително е, че имаме политическа партия, която оправдава това. Опитва се да го омаловажи, да измести фокуса. Когато стане дума за педофилия, не може да говорим за кампании и политическа употреба. Това трябва да се разследва и да има последствия."

Йорданов коментира и решението на Илияна Йотова да посочи Андрей Гюров за служебен министър-председател:

"Имаме човек от ПП-ДБ за служебен премиер. Това означава избори с тяхно МВР. Широката обществена фраза "да си направим избори с наше МВР" придобива реалност."


14.02.2026 Кирил Петков: Едни от най-гнусните изказвания в последните дни идваха от ИТН и "Възраждане" в парламента
14.02.2026 Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения и интелект
14.02.2026 Съдебният медик по случая "Петрохан": С два изстрела може да има
самоубийство
самоубийство
14.02.2026 Появи се подозрителен бус, собственост на НПО-то на Калушев
14.02.2026 Старши експерт в Антикорупционния фонд: Непрекъснато се говореше за един сигнал, който не е могъл да бъде придвижен напред
13.02.2026 Бивш член на организацията: Първият ми контакт с Калушев бе, когато той ме попита как се чувствам и аз му споделих, че харесвам Н. и него
