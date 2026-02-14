ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
"Случаят е отвратителен на много нива. Първо – за България това е за първи път ужасяващо. Това са неща, които сме гледали по филмите – секта, педофилия, оръжия. Това изначално втрещява хората", заяви Йорданов.
По думите му, цялата структура около сдружението в "Петрохан" е функционирала с държавна подкрепа:
"Цялото това нещо е станало възможно благодарение на политическа протекция. Даже на държавна протекция. Тези политици тогава са били в изпълнителната власт. Това НПО съществува толкова бързо и е регистрирано за по-малко от 72 часа. Искам някой журналист да провери – за колко време става вписването в Агенцията по вписванията. Дали става за по-малко от 72 часа."
Йорданов посочи поименно представители на "Продължаваме Промяната – Демократична България":
"Получава такъв контрол над огромна територия благодарение на Борислав Сандов, който тогава е министър на околната среда. Николай Денков, като министър на образованието, разрешава създаването на едно училище в Долна Малина, което учи децата на практическа психотерапия. Това позволява на Калушев да има достъп до деца и да ги води по лагери."
Йорданов твърди, че сигнали срещу лицето, сочено като лидер на групата, са били подавани по времето на служебните вътрешни министри Бойко Рашков и Иван Демерджиев:
"Това момче е подало два сигнала в МВР по времето на Рашков и Демерджиев. Сигналът не е стигнал до прокуратурата. Останал си е там. И те сега скачат на прокуратурата. Не – виновни са тези, при които е останал сигналът." И допълни:
"Имаме педофилска секта, политически покровителствана. Регистрация, безконтролно поведение, раздаване на оръжие, покриване на сигнали. Това е държавна протекция."
Йорданов направи паралел с международния скандал около Джефри Епстийн:
"В досиетата "Епстийн" всеки политик, забъркан дори само с това, че е ходил някъде, си подава оставката. Тук имаме хора, които са ги създали, финансирали, ходили там – и имат наглостта още да са в политическата система."
По адрес на публичните реакции Йорданов заяви:
"Отвратително е, че имаме политическа партия, която оправдава това. Опитва се да го омаловажи, да измести фокуса. Когато стане дума за педофилия, не може да говорим за кампании и политическа употреба. Това трябва да се разследва и да има последствия."
Йорданов коментира и решението на Илияна Йотова да посочи Андрей Гюров за служебен министър-председател:
"Имаме човек от ПП-ДБ за служебен премиер. Това означава избори с тяхно МВР. Широката обществена фраза "да си направим избори с наше МВР" придобива реалност."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
В Деня на влюбените: В Бургас кръщават червеи на бившите си гадже...
10:20 / 14.02.2026
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има с...
10:08 / 14.02.2026
Появи се подозрителен бус, собственост на НПО-то на Калушев
09:45 / 14.02.2026
Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българс...
09:53 / 14.02.2026
Съдебният медик по случая "Петрохан": С два изстрела може да има ...
09:51 / 14.02.2026
Катастрофа на АМ "Тракия", полиция е на място
09:39 / 14.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Никол Караджова
10:43 / 13.02.2026
Д-р Гълъбова: Много ме впечатли пост на Калушев
09:25 / 12.02.2026
Още поне 20 хижи са като "Петрохан"
22:53 / 12.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS