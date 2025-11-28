Толкова пиян шофьор България не помни

© Шофьор с над 4 промила алкохол се удари в скат край смолянското село Смилян.



Тежкият инцидент е станал днес около 11:30 часа край смолянското село Смилян. 27-годишен шофьор е пострадал, след като автомобилът му се е ударил в крайпътен скат в посока село Арда. На място веднага е пристигнал екип на Спешна помощ, който е извършил преглед на водача. По информация от полицията, техническото устройство е отчело рекордните 4,38 промила алкохол в кръвта.



От удара шофьорът е пострадал, но е бил в съзнание при пристигането на медиците.



Пътната отсечка Смилян – Арда е временно затворена за движение в двете посоки. Организиран е обходен маршрут до приключване на огледите и обезопасяване на местопроизшествието.