Толкова пиян шофьор България не помни
Автор: Нели Гергьовска 17:36Коментари (0)268
Шофьор с над 4 промила алкохол се удари в скат край смолянското село Смилян. 

Тежкият инцидент е станал днес около 11:30 часа край смолянското село Смилян. 27-годишен шофьор е пострадал, след като автомобилът му се е ударил в крайпътен скат в посока село Арда. На място веднага е пристигнал екип на Спешна помощ, който е извършил преглед на водача. По информация от полицията, техническото устройство е отчело рекордните 4,38 промила алкохол в кръвта.

От удара шофьорът е пострадал, но е бил в съзнание при пристигането на медиците.

Пътната отсечка Смилян – Арда е временно затворена за движение в двете посоки. Организиран е обходен маршрут до приключване на огледите и обезопасяване на местопроизшествието.


24.11.2025 Млад шофьор от Раковски изгоря в кабината на тир!
23.11.2025 Тежка катастрофа във Велинград прати трима в болница
23.11.2025 ТИР се блъсна в мантинелите на АМ "Тракия" край Пловдив, отцепват района с конуси
23.11.2025 Катастрофа ограничава движението в изпреварващата лента на АМ "Хемус"
20.11.2025 Бус се обърна на АМ "Тракия"
17.11.2025 Тежка катастрофа с два камиона затвори пътя София - Варна
Омбудсманът: Не приемам поредното увеличение на цените на ВиК усл...
15:31 / 28.11.2025
БНБ: Заради еврото - от 1 януари 2026 г. преустановяваме тази пра...
14:22 / 28.11.2025
Скандал между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в парламента
13:02 / 28.11.2025
Тежък сблъсък до АМ "Тракия"
12:34 / 28.11.2025
Адвокат: Масовите сделки на вторичния пазар, където физически лиц...
12:22 / 28.11.2025
Синоптиците издадоха две предупреждения за утре
12:18 / 28.11.2025

През 2026 година започва нов етап за човечеството
През 2026 година започва нов етап за човечеството
19:21 / 26.11.2025
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
Измериха Околовръстното на Пловдив с ролетка
15:19 / 27.11.2025
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
14:41 / 27.11.2025
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
МВР взе две решения за Околовръстното на Пловдив
11:55 / 26.11.2025
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
Информация за клиентите на "УниКредит Булбанк" относно промените в работата на банкоматите
08:53 / 27.11.2025
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
Обявиха най-висока степен на опасност за 28 ноември
13:33 / 27.11.2025
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
Загиналото семейство се е прибирало от рожден ден на едногодишно дете
08:16 / 26.11.2025
