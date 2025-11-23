ИЗПРАТИ НОВИНА
Тодор Кръстев: Смутих се от разказа на пловдивска красавица
Автор: Георги Кирилов 12:10
©
Пловдивският адвокат Тодор Кръстев сподели, че е изгледал с интерес интервюто на Манита Вартан по бТВ, спечелила Мисис Планет 2026, видя Plovdiv24.bg! Ето какво го е смутило в изказването на красавицата:

"Безспорно красива и образована жена, но нещо по време на целия разговор ме смущаваше. Каза че е завършила българска филология, но акцентира само върху "Арменци" на Яворов; Заяви че обича кулинарията, но представи книга с арменски рецепти, която е написала; Обясняваше, че арменците са велик народ - мъченик, и това е така, но една дума не каза за българския. И накрая обясни, че духа и сърцето й са в Армения, а България за нея е просто дом и място за пребиваване.

След всички тези декларации се усети леко, но овладяно смущение у водещите, които внимателно я попитаха, откога е в България, на което отговори, че още прадядо й със семейството си е дошъл тук.

Не знам какво да кажа. По най-общи сметки това прави почти 100 години. Тук са родени родителите й, тя също, най-вероятно семейството на мъжа й и т.н., а България в разказа на живота й, беше заметена някак в ъгъла, което ме смути неприятно.

Рядко разглеждам в профили във Фейсбук и то обикновено, когато търся информация за контакт, но нейния разгледах с интерес. И по-добре да не го бях правил. Та тази красива жена, на която фамилията е от почти 100 години в България, няма нито една снимка с българското знаме, или поне аз не видях. Навсякъде беше загърната с арменското. Нещо повече - с повод и без, акцентираше върху етническия си далечен произход.

Какво да кажа, искам да бъда разбран правилно. Самосъзнанието, усещането за произход е нещо свещено и трябва да бъде уважавано. На когато една страна е отворила ръцете си за теб и е прегърнала рода ти с любов и отдаденост, нещо повече - когато е съхранила и запазила физически и социално този род, заслужава поне малко уважение. Дори това уважение да е лицемерно и протоколно. Иначе остава горчивия привкус, че тази страна е само и единствено, просто място за временно пребиваване, както се усещаше непрекъснато от разказа на пловдивската красавица.







Нали се радваме, когато българите в чужбина са като нея... Дори има харесващи Путин, а живеещи в Западна Европа. За тях какво да кажем тогава!
Нов живот за традиционната българска шевица
09:46 / 23.11.2025
09:46 / 23.11.2025
Сериозен вирус върлува сред децата, лекари предупреждават, че пик...
09:39 / 23.11.2025
09:39 / 23.11.2025
Малките производители изправени пред проблем
09:44 / 23.11.2025
09:44 / 23.11.2025
Има над един милион сигнала, свързани с рисковете за децата в соц...
09:46 / 23.11.2025
09:46 / 23.11.2025
Икономист: 120 лева коледна надбавка ще стигнат за баничка, яйца ...
08:42 / 23.11.2025
08:42 / 23.11.2025
Българи с красиви имена празнуват днес
08:39 / 23.11.2025
08:39 / 23.11.2025

Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
09:08 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Иван Звездев: Зелето няма да втаса, ако солта е малко. Идеалната формула е 3,5% на 10 литра вода
17:38 / 21.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Купувачи оставят апартаментите празни, Пловдив рискува да се превърне в град с призрачни квартали
12:52 / 21.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
