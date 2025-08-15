Тодор Батков-младши: Въпросът не беше дали ще се случи такъв инцидент, а кога

© БНТ След инцидента в Слънчев бряг, какви са изискванията, за да може законно да се управлява АТВ. Нормално ли е АТВ-та да се използват за атракционни превозни средства в курорти?



Според закона АТВ-тата трябва да са регистрирани в КАТ, да имат номер, застраховка "Гражданска отговорност" и да са минали технически преглед, съответно шофьорите им да имат книжки, както при автомобилите. Оказва се има и втори начин.



"За съжаление, обаче - има пропуски в законодателството, тъй като ако се декларира, че едно АТВ няма да бъде шофирано по републиканската, а ще бъде използвано само за селскостопански нужди, то може да бъде регистрирано като трактор в общината", заяви пред БНТ юристът Тодор Батков, "Европейски център за транспортни политики".



В позиция от Министерстовот на земеделието и храните до БНТ посочиха, че АТВ-тата и УТВ-тата могат да се регистрират като селскостопанска техника. В този случай те се водят "колесен трактор" или "самоходна машина" в зависимост от представените документи. И по изключение могат да се движат по пътищата за обществено ползване. Изключението е да няма алтернативен полски или горски път. И 17-годишните могат да карат АТВ-та стига да имат шофьорска книжка категория B1, а масата на четириколката без товар да не е повече от 400 кг. Отдаването под наем на подобни превозни средства е по субективната преценка на собственика.



"Въпрос на отговорност на собственика е да установи състоянието на водача. Дали е компетентен, дали не е под влияние на някакви субстанции или алкохол", каза Тодор Батков.



Движението на АТВ и други превозни средства по алеите в курортите е забранено, тъй като те се водят пешеходни зони. Забраната обаче не важи за останалата пътна мрежа.



"Знаем, че при нас по курортите хаоса е пълен не само в даването под наем на АТВ, и на мотори, и на електрички, и на голфколички, електрически велосипеди. Въпросът не беше дали ще се случи такъв инцидент, а по-скоро, кога ще се случи", добави юристът.



Последният инцидент с АТВ беше през юли, тогава 7-годишно дете пострада сериозно след падане от АТВ, докато возело 5-годишното му братче.