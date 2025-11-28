The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии

© Администрацията на САЩ разглежда като един от възможните сценарии за прекратяване на войната в Украйна признаването на контрола на Русия над Крим и другите анексирани територии. Така Москва трябва да запази контрола над тези региони в замяна на прекратяване на огъня, пише The Telegraph.



Вашингтон предлага да се приключи въпросът за статута на анексираните територии чрез тяхното фактическо признаване.



Споразумението предвижда, че Москва запазва контрола над тези региони, а в замяна може да даде гаранции за прекратяване на огъня и да поеме ангажименти за бъдещи споразумения.