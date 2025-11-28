ИЗПРАТИ НОВИНА
The Telegraph: САЩ са готови да признаят контрола на Русия над Крим и останалите анексирани територии
Автор: Николина Александрова 16:27Коментари (0)521
Администрацията на САЩ разглежда като един от възможните сценарии за прекратяване на войната в Украйна признаването на контрола на Русия над Крим и другите анексирани територии. Така Москва трябва да запази контрола над тези региони в замяна на прекратяване на огъня, пише The Telegraph.

Вашингтон предлага да се приключи въпросът за статута на анексираните територии чрез тяхното фактическо признаване.

Споразумението предвижда, че Москва запазва контрола над тези региони, а в замяна може да даде гаранции за прекратяване на огъня и да поеме ангажименти за бъдещи споразумения.


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

