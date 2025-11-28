Тежък сблъсък до АМ "Тракия"

© Фейсбук Тежка катастрофа е станала край Пазарджик, на разклона за "Макдоналдс“ в района на магистрала "Тракия". Ударили са се бус и камион според очевидци. Вследствие на сблъсъка има сериозни материални щети,.



На място е пристигнал екип на МВР, който е обозначил местопроизшествието, а движението в района е затруднено. Към момента няма информация за пострадали.