Тежък инцидент в аварийната лента на АМ "Тракия", около колата няма хора

© Фейсбук За тежък инцидент на магистрала "Тракия" научи Plovdiv24.bg. Лек автомобил е изгорял напълно в аварийната лента в района на километър 160-161 в посока към Бургас.



На място все още няма нито полиция, нито пожарна. Шофьори, минали оттам, споделиха, че около колата не са забелязани никакви хора.



Органите на реда тепърва ще изясняват фактите и обстоятелствата около пожара. Шофирайте внимателно!