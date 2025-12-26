ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево
По първоначални данни, става дума за челен сблъсък между два леки автомобила. Сигналът за катастрофата е постъпил около 15:35 часа.
От Областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за ФОКУС, че има загинал вследствие на удара, а пътят е затворен.
Припомняме, че по-рано днес от Агенция "Пътна инфраструктура" предупредиха за опасна пътна обстановка в някои райони - заледена и мокра пътна настилка, както и мъгла.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 677
|
|предишна страница [ 1/113 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно пред...
13:43 / 26.12.2025
През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с ев...
14:20 / 26.12.2025
Българска следа в мрежа за перфектно фалшиво евро в Испания
12:38 / 26.12.2025
Обмисля се продуктова такса за тютюневите изделия с филтри
12:06 / 26.12.2025
7 ранени при тежка катастрофа край Монтана, сред тях и дете
11:20 / 26.12.2025
Проф. Христо Пимпирев за първия православен параклис в Антарктида...
12:05 / 26.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS