Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево
Автор: Емануела Вилизарова 19:12
©
Илюстративна снимка
Тежък инцидент е станал днес следобед на главния път Габрово - Севлиево.

По първоначални данни, става дума за челен сблъсък между два леки автомобила. Сигналът за катастрофата е постъпил около 15:35 часа. 

От Областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за ФОКУС, че има загинал вследствие на удара, а пътят е затворен.

Припомняме, че по-рано днес от Агенция "Пътна инфраструктура" предупредиха за опасна пътна обстановка в някои райони - заледена и мокра пътна настилка, както и мъгла.


26.12.2025 7 ранени при тежка катастрофа край Монтана, сред тях и дете
25.12.2025 Челен удар между две коли, има пострадали деца
24.12.2025 Миг невнимание и неприятности преди Коледа за този шофьор
23.12.2025 Тежка катастрофа на АМ "Хемус", има пострадал
21.12.2025 Тежка катастрофа между тир и кола
15.12.2025 Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
Politico: Как се чувстват обикновените хора в България точно пред...
13:43 / 26.12.2025
През януари ще можем да плащаме една и съща сметка смесено – с ев...
14:20 / 26.12.2025
Българска следа в мрежа за перфектно фалшиво евро в Испания
12:38 / 26.12.2025
Обмисля се продуктова такса за тютюневите изделия с филтри
12:06 / 26.12.2025
7 ранени при тежка катастрофа край Монтана, сред тях и дете
11:20 / 26.12.2025
Проф. Христо Пимпирев за първия православен параклис в Антарктида...
12:05 / 26.12.2025

Честито на Явор Дачков
Честито на Явор Дачков
18:15 / 24.12.2025
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
Снегът достигна Родопите, оранжев код за Пловдив и още 7 области
15:11 / 24.12.2025
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
19:36 / 25.12.2025
Един от най-големите днес става на 73
Един от най-големите днес става на 73
14:03 / 24.12.2025
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
Лора Крумова не си замълча за Цънцарова
14:31 / 24.12.2025
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир
17:36 / 24.12.2025
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
Гъмжи от полиция в центъра на Пловдив, открито е тяло на мъж
12:20 / 26.12.2025
