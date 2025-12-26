Тежка катастрофа с жертва затвори пътя Габрово - Севлиево

© Илюстративна снимка Тежък инцидент е станал днес следобед на главния път Габрово - Севлиево.



По първоначални данни, става дума за челен сблъсък между два леки автомобила. Сигналът за катастрофата е постъпил около 15:35 часа.



От Областната дирекция на МВР в Габрово потвърдиха за ФОКУС, че има загинал вследствие на удара, а пътят е затворен.



Припомняме, че по-рано днес от Агенция "Пътна инфраструктура" предупредиха за опасна пътна обстановка в някои райони - заледена и мокра пътна настилка, както и мъгла.