ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Тежка катастрофа с двама загинали край Луковит
Сигналът за инцидента е подаден около 12:15 часа. По първоначална информация ударът е между лек автомобил и микробус. Загиналите са били пътници в колата.
Водачът на микробуса е ранен, но не е ясно какво е състоянието му към този момент, допълниха от полицията.
Временно е ограничено движението по път I-3 Луковит - Петревене поради ПТП. Обходният маршрут е : Луковит - път III-307 - Тодоричане - път III-305 Дерманци - Торос - път I-4 Брестница - път I-3 - Румянцево и обратно.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 622
|предишна страница [ 1/104 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Димитър Радев за 1 януари: Търговските банки ще бъдат предварител...
14:57 / 02.10.2025
EFAS ни предупреди за усложнения на 3 октомври
14:49 / 02.10.2025
Първа нова GSM-R станция е въведена в експлоатация предсрочно
14:33 / 02.10.2025
Оранжев код за петък, ще вали много, ще натрупа сняг
14:28 / 02.10.2025
Кола се обърна по таван на отбивка към АМ "Тракия", обстановката ...
14:04 / 02.10.2025
Радостин Василев: Ако Сарафов не предприеме действия, ще направя ...
14:34 / 02.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Учен от Пловдив със световно признание, патентова хапче за вечна младост
20:37 / 01.10.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
22:57 / 30.09.2025
НИМХ актуализира прогнозата си за следващите 36 часа
13:37 / 01.10.2025
Пловдивски адвокат попиля МВР заради камера до кофа за боклук
13:29 / 01.10.2025
Вдигат добавка към пенсиите на хиляди българи
09:17 / 01.10.2025
Завръща се
21:49 / 30.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS