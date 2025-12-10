ЗАРЕЖДАНЕ...
|Теменужка Петкова към Асен Василев: Не може да Ви се угоди!
Бившият финансов министър и настоящият отново влязоха в словесен спор по параметрите в предложения "нов" бюджет в рамките на дебатите по внесения вот на недоверие.
"11 месеца кабинетът "Желязков“ поправя грешки от последните 4 години. Предоговорихме ПВУ – един провален план, провален през последните 4 години", каза министър Петкова и съобщи, че до края на тази година България ще получи средствата по второ и по трето плащане, които са близо 4 млрд. лева.
Василев засегна темата за младите лекари и увеличението на техните заплати, на което Петкова отговори:
"За младите лекари, специализанти, има отделен ред в текстовете по бюджета – отделени са 30 милиона евро, защото те са ни важни, всички са ни важни." За медицинските сестри финансовият министър обясни, че са намерени 100 милиона евро за увеличение на заплатите им.
"Искате да протестираме, защото са намерени пари и решение ли? Не може да Ви се угоди!", допълни тя и призова Василев да не "всява разкол в обществото".
"Протестира ви се на вас, не всичко е на всяка цена", заключи тя.
Асен Василев засегна и темата за държавния дълг.
"За 9 месеца вие изтеглихте повече дълг, отколкото ние за 2022, 2023 и 2024 година общо", каза той и допълни:
"Не можете да управлявате нито бюджета, нито икономиката. Затова трябва да си ходите!"
