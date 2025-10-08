ЗАРЕЖДАНЕ...
|Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българите обедняват, са абсолютно неоснователни
"Мога да предоставя данни, които са на база действащо законодателство по отношение на разходите за персонал, социални и здравни осигурявания (в това число и пенсии), както и капиталови разходи. От началото на 2025 г. до настоящия момент разходи за персонал са изплатени в повече спрямо 2024 г. в размер над 3 млрд. лв. – това е ръст от 18,2%. Във функция "Образование" са изплатени в повече през 2025 г. разходи за заплати и други възнаграждения с над 900 млн. лв. През 2025 г. във функция "Здравеопазване" са изплатени в повече с 98 млн. лв. спрямо 2024 г.
За функция "Отбрана" спрямо 2024 г. са изплатени в повече запллати и други възнаграждения над 633 млн. Функция "Полиция, вътрешен ред и сигурност“ са изплатени в повече 1 млрн. 280 млн. и 500 хил. лв спрямо миналата година. Социалните и здравноосигурителните плащания през 2025 г. до този момент са с 4 млрд. 161 млн. лв. повече спрямо 2024 г. - тук ръстът в пенсиите е 11,2%", обясни тя.
