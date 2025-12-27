ЗАРЕЖДАНЕ...
|Телешкото месо си върви все по-нагоре в цената
През настоящата 2025 г. възходящият тренд на цените на различните етапи от реализацията на телешко месо се засилва, показва анализ на Министерството на земеделието и храните.
Към ноември 2025 г. средната изкупна цена на телета за угояване за страната достига 5,43 лв./кг живо тегло, отбелязвайки ръст от 12,9% спрямо година по-рано.
Поскъпването на едро и на дребно на различните разфасовки телешко месо е в границите от 14,2% до 15,2% на годишна база.
През следващите месеци се очаква цените по веригата на предлагане на телешко месо в България да продължат да се движат съществено над нивата отпреди една година, отразявайки тенденцията на европейския пазар.
По данни на Европейската комисия, след отчетеното увеличение на производството на говеждо месо в ЕС през 2024 г. с 3%, за периода януари – август 2025 г. промишленият добив се свива с 3,9% на годишна база, пише pariteni.bg. Наблюдава се съществено понижение в основни страни производителки, като Франция (-3%), Германия (-7,6%) и Испания (-3,4%). Предвижда се производството на говеждо месо в ЕС за цялата 2025 г. да намалее с 1,3% и тази тенденция да продължи и през 2026 г., поради редуциране на поголовието.
Цените на телешкото месо в страната са трудно сравними с тези в ЕС като цяло, тъй като класифицираното по Скалите на ЕС месо от говеда в България е предимно от крави, в т. ч. голяма част, добито от животни млечно направление с нисък рандеман на кланичните трупове и слабо развита конформация. Докладват се и цени на класифицирани трупове на млади говеда от 8 до 12 месеца, които не са толкова показателни, тъй като представляват малък дял от общо класифицираното говеждо месо в България.
През 2025 г. цените на класифицирано говеждо месо в ЕС продължават да се повишават и достигат исторически високи нива. Този ръст е обусловен от свитото предлагане, поради трайния спад на поголовието на говедата в ЕС, при силно търсене както на вътрешния, така и на външните пазари.
Влияние за намаляване на броя на говедата в Съюза оказват редица фактори, включително строгите регулации, свързани с опазването на околната среда, климатичните промени, намаляването на емисиите от парникови газове и хуманното отношение към животните, разпространението на болести по животните.
Пренасочването на част от потребителите от червено месо към растителни варианти, водено от здравни, екологични и етични съображения, застаряването на населението в селските райони и силната международна конкуренция също са сред причините, водещи до подобна тенденция.
По данни на ЕК, към 30 ноември 2025 г. средната цена на класифицирани кланични трупове на млади говеда от 8 до 12 месеца за ЕС нараства с 25,9% на годишна база, до 698,1 евро/100 кг (13,65 лв./кг).
Стойностите по държави членки варират в широките граници от 398,2 евро/100 кг (7,79 лв./кг) в Хърватия до 805,3 евро/100 кг (15,75 лв./кг) в Италия, като във всички страни е налице сериозно поскъпване спрямо година по-рано. Представената от кланиците в България средна цена на класифицирани кланични трупове от тази категория към края на м. ноември 2025 г. е 650,9 евро/100 кг без ДДС (12,73 лв./кг), с 36% над нивото отпреди една година, но с 6,8% под средната за ЕС. база, до 578,55 евро/100 кг (11,32 лв./кг).
Българската цена за тази категория е нараснала по-умерено - с 12,9%, до 422,52 евро/100 кг (8,26 лв./кг), което е с 27% под средното ниво за ЕС. По държави членки, цените са най-ниски в Гърция - 295,87 евро/100 кг (5,79 лв./кг), а най-високи във Франция - 666,83 евро/100 кг (12,98 лв./кг). Годишното покачване на стойностите е в диапазона от 6,2% в Гърция до 77% във Финландия.
