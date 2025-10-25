ЗАРЕЖДАНЕ...
|Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов след гей скандала
По-рано днес ви съобщихме, че актьорът е отстранен от детска театрална работилница "Arcadia Fusion ART“.
"Фокус" публикува цялата позиция на театър "София" без редакторска намеса:
Във връзка с медийни публикации, свързващи името на актьора от "Театър София“ Росен Белов със съпричастност в извършено престъпление, както и с оглед твърденията за наложени му мерки за неотклонение от компетентните органи, ръководството на Театър "София“ заявява, че го отстранява от участие в представленията си до изясняване на всички факти и обстоятелства по случая.
На сцената ни няма място дори и за капка съмнение в почтеността на екипа ни, чиито морални и човешки принципи не допускат толерантност към подобни деяния. Разчитаме на активността на правоохранителните органи да ги потвърдят или разсеят в кратки срокове.
