|Таксиметров шофьор за свирепата катастрофа: Беше страшно
Уважаваме желанието му да не показваме лицето му.
"Оставих клиенти в "Овча купел“ и се връщах. Чаках на ляв завой на светофара на "Възкресение“. Гледам за адреси. Автобусът се падаше от дясната ми страна. Чу се много силен шум. Видях колата в автобуса“, каза мъжът пред bTV.
"Нещо страшно беше. Дойдоха много бързо от Спешна помощ и полицаи. Помислих, че бомба падна. Виждал съм много работи. Имам лека щета и по моя автомобил“, добави той.
"Шофьорът на автобуса беше много стресиран. Даже на осъзнах какво се случва. Чаках адрес. Ясно е, че е карал с висока скорост. С колегата опитахме да извадим хората от колата, но беше много смачкана. Един полицай се поряза, докато изкарва хората“, каза още таксиметровият шофьор.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Собственикът на колата от касапницата: Дал съм колата на друг чов...
19:51 / 15.08.2025
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора...
18:03 / 15.08.2025
Мъж обвини жена, че пренася бомба на летището в София
17:11 / 15.08.2025
Забравете за непоносимите жеги
16:04 / 15.08.2025
И двамата родители на 18-годишния младеж, който предизвика мелето...
16:10 / 15.08.2025
Агенцията по заетостта впрегна на работа над 7 200 айляци само за...
15:32 / 15.08.2025
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Баба Ванга: Черно море ще достигне Сливен
17:33 / 14.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Те нямат сватба, но отбелязват годишнината си
14:13 / 13.08.2025
