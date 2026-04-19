Предварителните резултати от днешния изборен ден сочат категорично, че "Прогресивна България" на бившия президент Румен Радев е първа политическа сила, съответно партията ще има и най-много депутати в 52-то Народно събрание

Най-вероятно коалиция от 2 партии ще е достатъчна, за да се надхвърли нужната бройка от 121 депутати за мнозинство.

По последни данни на "Маркет Линкс" към 21:00 часа БСП отпада, а Радев качва резултата си.

Екзитполът на "Тренд" обаче дава следното разпределение на мандатите в следващото НС: "Прогресивна България" - 112; ГЕРБ-СДС - 43; ПП-ДБ - 38; ДПС - 22; "Възраждане" - 14; БСП - 11.