|ТИР хвърчи със 130 км/ч по АМ "Тракия"
Видеото е заснето днес, в часовете преди обяд.
Случката се разиграва в посока Пловдив. Регистрационният номер на тежкотоварния автомобил е У 5831 ЕЕ.
"Радарите ги няма, камерите "спят", патрули липсват по магистралите, а безнаказаността расте", пишат в своята публикация от ЕЦТП.
