Светослав Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий от спирането на рафинерията "Лукойл"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:27
© NOVA NEWS
Санкциите на САЩ срещу руски компании "Роснефт" и "Лукойл" могат да засегнат и българската нефтена индустрия, но засега българските рафинерия и бензиностанции са подсигурени. Това обясни Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

По думите му бизнесът следи внимателно ситуацията и работи при сценарий за строго прилагане на санкциите. "Пазарът работи, бензиностанциите функционират и няма недостиг на горива. Доставките са гарантирани до края на годината“, увери той пред NOVA NEWS.

Бенчев очерта и най-лошия възможен сценарий: спиране на рафинерията, което би затруднило логистиката и снабдяването на страната с горива. "Това би имало неприятни последици за българската икономика, тъй като алтернативи за доставки в региона са ограничени. Проблеми има и в съседни държави като Сърбия и Румъния“, обясни той.

По думите му, вариантите за справяне с евентуални трудности включват продажба на активите или получаване на изключения и лицензи на европейско ниво. "Проблемът не е само български, той е европейски, защото засяга и Германия, и Холандия, и други държави, където Лукойл оперира“, допълни Бенчев.

Относно влизането на България в еврозоната и плащанията на бензиностанциите, експертът увери, че няма проблем с прехода: "Цените са обявени, плащанията ще се извършват и в евро, най-добре чрез карти, за да се избегне объркване с валутата“.

По отношение на акцизите, Бенчев отбеляза, че България е с едни от най-ниските ставки в ЕС и засега не се очаква тяхното повишение през следващата година.


