|Светослав от Крайници, който срещна леопарда: Замръзнах, въобще не ме отрази
В село Крайници един от местните жители във вторник при вечерната си разходка забелязал голям черен хищник, което му заприличало на черния леопард.
Светослав Кавдански, очевидец: "Във вторник вечерта след 8 часа, както обикновено излязох да тичам в полето край село Крайници и бях сам, обикновено водя и моето куче с мен и докато тичах в един черен път в полето, отдясно на мен в една ливада забелязах някакъв хищник с размери поне колкото моето куче, което е 30-килограмов питбул, черно или доста тъмно сиво, мисля, че е черно и доста бързо преследваше някаква плячка, предполагам, че някаква птица и веднага замръзнах, стресирах се и извадих телефона, за да заснема да видя какво е. Аз не съм предполагал, че може да е голяма котка.
Мислех си от началото, че е някакъв вълк или чакал, нещо от този тип и на кадрите осъзнах, че си прилича на котка като вид, само, че по-голям. И общо взето уплаших се и си тръгнах, смених посоката на бягане и се запътих към вкъщи. В началото, нали, замръзнах. Видях, че то не е агресивно спрямо мен. Въобще не ме отрази. И си преследваше нещо. И после, нали, приклекна в тревата, явно си е хванало плячката. И аз в този момент се отдалечих и не знам после в каква посока е поело", разказва Светослав пред БНТ.
Десислав Начов, кмет на село Крайници - "За кризисен щаб предполагам, че има такъв сформиран, не съм уведомен. Вчера, след като подадох сигнал на 112, за около 10 минути пристигна полицията на място, заедно с тях отидохме на място, на което е направен въпросният видеоклип. Установихме го точно къде е, направи се обход на мястото, след това потърсихме лицето направило видеоклипа за съдействие. Дойдоха също колеги от криминална полиция, те му взеха показанията на място, описаха случая, с тях пак се върнахме на въпросното място от видеото, също огледаха терена и след това, доколкото ми е известно, господин Зарев, шефът на Дупнишката полиция, е наредил 3-4 патрула да кръжат около селото за наша безопасност, както от общината пратиха две коли да патрулират. Също доколкото разбрах Горското стопанство в Дупница е уведомено и оттам има изпратен екип, който също е на място, обикаля и търси за следи най-вероятно. До момента не ми е известно, да има намерени следи."
От МВР не са дадени указания за избягване на околностите на селото.
Десислав Начов, кмет на село Крайници: "В момента все още се работи по изясняване на случая и дали това наистина е въпросният хищник и дали има въобще някаква опасност за жителите на селото, така че не са ни дали указания, нито са пуснали заповед, която да гласи и да не излизаме след определен час и така нататък."
Кметът на Крайници разказва, че хората реагират с насмешка на твърдението, че черен леопард е забелязан край къщите им.
