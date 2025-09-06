ЗАРЕЖДАНЕ...
|В България издирваме черен леопард, в Сърбия - избягал бизон
Посетителите заснеха необичайна сцена - животно, мирно пасящо недалеч от пейките, и работници от резервата, които се опитват да го хванат и върнат в националния парк.
"Дошъл ни е на гости бизон", се чува на записа.
Видеото показва също, че работници са докарали превозно средство с ремарке, в което са изсипали храна, за да примамят бизонът да влезе.
