В България издирваме черен леопард, в Сърбия - избягал бизон
Автор: Лора Димитрова 20:31
©
Мъжки бизон избяга от резервата на природен парк "Фрушка гора" в Сърбия днес, съобщи Telegraf.rs.

Посетителите заснеха необичайна сцена - животно, мирно пасящо недалеч от пейките, и работници от резервата, които се опитват да го хванат и върнат в националния парк.

"Дошъл ни е на гости бизон", се чува на записа.

Видеото показва също, че работници са докарали превозно средство с ремарке, в което са изсипали храна, за да примамят бизонът да влезе.



Още по темата:
05.09.2025 Ловец: Видях съвсем ясно черния леопард, изправи се срещу мен в цял ръст
04.09.2025 Светослав от Крайници, който срещна леопарда: Замръзнах, въобще не ме
отрази
03.09.2025 Жител на близко до Дупница село е подал сигнал за забелязана голяма черна
котка
01.09.2025 Ако намерят черния леопард, няма да го отсрелят
28.08.2025 Кметът на Тутракан за оприличеното на черна пантера животно: Най-вероятно се е оттеглило по поречието на Дунав
28.08.2025 Животното, забелязано край Тутракан, не е пантера
предишна страница [ 1/11 ] следващата страница






Още новини от Любопитни новини:
Родени са на днешната дата преди 78 години, но едната вече не е м...
19:04 / 06.09.2025
Криско: Бяха ми нужни няколко месеца, за да приема, че детето ми ...
17:08 / 06.09.2025
Ивана Захаренова, която написа дипломна работа за Азис, стана син...
09:23 / 06.09.2025
Не давайте пари назаем на 6 септември
19:23 / 05.09.2025
Лили Стефанова посъветва дамите, които са навършили 40 години
13:50 / 05.09.2025
Waze все още отказва да въведе полезна функция
11:51 / 05.09.2025

Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
Нови правила и задължения за пешеходците влизат в сила от 7 септември
14:17 / 04.09.2025
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
Обича я цяла България, собственик е на телевизия, а днес става на 56
08:35 / 04.09.2025
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
Ryanair промени размерите на допустимия ръчен багаж 
17:07 / 04.09.2025
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
Синоптикът Петър Янков: Идват дъждове
16:50 / 04.09.2025
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
В Европейския съюз единствено България, Гърция и Испания могат да произвеждат тази култура
11:24 / 04.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:03 / 05.09.2025
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
Вицепрезидентът с официално посещение в община "Родопи" за Съединението
22:49 / 04.09.2025
Концесията на стадион "Пловдив"
Опасен хищник броди край Шумен
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Военният парад в Пекин-2025
Съединението и празник на Пловдив
