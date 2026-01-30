ЗАРЕЖДАНЕ...
|Свалиха най-големите сайтове за пиратско съдържание у нас
Причината за спирането на трите на триете най-големи сайтове за пиратско съдържание у нас е съдебна заповед, издадена в САЩ.
"Този домейн е иззет от Службата за разследвания към Министерството на вътрешната сигурност като част от международна операция, в съответствие със съдебна заповед, издадена от Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на щата Мисисипи“, гласи съобщението на сайтовете.
