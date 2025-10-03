ИЗПРАТИ НОВИНА
Съветник на МВР министъра: Тези дъждове не са обикновени, 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо!
Дъждовете, за които говорим, не са обикновени. Да паднат 400 литра в рамките на 3 часа е нещо историческо - може би 1-2 пъти е падал такъв дъжд в България. Това каза в ефира на “Твоят ден" по NOVA NEWS Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи и бивш шеф на ПАБЗН.

По думите му в желанието си да помогне, загиналият багерист сам е станал жертва на наводненията днес. “Той загива при втората приливна вълна. Рано преди обяд е първата, започват дейностите по евакуация, втората вълна е по време на ранния следобед, когато той вече е бил на място с багера си". 

“Имахме надежди, че той ще бъде намерен жив, но водата го е отнесла", каза съветникът.

“Ясно е, че с природата не можем да се преборим. Би трябвало да се съобразяваме с нея и да се научим да живеем в условията, които тя ни поставя. Тоест инфраструктурата трябва да се строи на правилните места, не на ниските, където се събират водите", обясни Николов.

Николов коментира, че с хората, които отказват да се евакуират, има връзка. “Ако се нуждаят от лекарства или друго, ще се погрижим".

“Благодаря на българската армия. Нашият военноморски флот много бързо помогна с лодки. Направи се необходимата организация, за да може задачите да се разпределят правилно и да има един позитивен резултат", каза той.

“Първият загинал е бил в приземен етаж. Много бързо беше използван BG-Alert. Още вчера предупредихме, че нещата са сериозни и се очакват високи опасности. Няма как да предупредиш всеки един човек. Трябваше да се включат системите на хотела. Има ситуации, които не могат да бъдат предвидени, но се постарахме", смята Николов.

“Възможно е човекът да е бил от поддръжката или да е ходил на сауна. Той е чужденец и второто е по-вероятно", коментира съветникът.

Според него нормите за проектиране на мостове трябва да бъдат променени, но това драстично би вдигнало цената за изграждането им. 

“В момента няма опасност някоя от язовирните стени да се скъса или да прелее", обясни Николов.

“Като че ли в понеделник и вторник няма да има такива големи количества валежи, но трябва да се подготвим - да седнем да си изговорим нещата, да се вземем в ръце и да се пазим", каза той.


