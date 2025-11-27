ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР
Певецът прави това като собственик на "Плаза Ауто 2012“ ЕООД. Фирмата се занимава с търговия на автомобили и стопанисва въпросното Audi.
Колата е взета на 17-ти септември 2012-та година. Криминалисти са съставили протокол за оглед на автомобила и са го писали като веществено доказателство.
Аудито престоява 5 години на паркинг. Когато Константин отива да си го вземе, заварва колата разграбена. Затова и завежда делото. Сега съдът на първа инстанция реши, че Коцето печели делото и сумата от 100 хиляди лева.
