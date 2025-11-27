Съдът реши - Коцето ще получи 100 хиляди лева от МВР

© Дело срещу органите на реда спечели поп фолк певецът Константин. Заради опоскано Audi A8, взето като веществено доказателство, преди време той заведе иск срещу ГДБОП, Главна дирекция Национална полиция, МВР, Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС) и прокуратурата.



Певецът прави това като собственик на "Плаза Ауто 2012“ ЕООД. Фирмата се занимава с търговия на автомобили и стопанисва въпросното Audi.



Колата е взета на 17-ти септември 2012-та година. Криминалисти са съставили протокол за оглед на автомобила и са го писали като веществено доказателство.



Аудито престоява 5 години на паркинг. Когато Константин отива да си го вземе, заварва колата разграбена. Затова и завежда делото. Сега съдът на първа инстанция реши, че Коцето печели делото и сумата от 100 хиляди лева.