|Съдът остави в ареста всички обвиняеми, свързани с "Исторически парк"
Според събраните до момента доказателства групата е изградила схема на финансова пирамида, въвеждайки в заблуждение различни граждани с цел да инвестират срещу голяма възвръщаемост и мотивирани към намиране на други инвеститори. Част от вложените суми са били присвоявани, а други влагани в проект с цел по-голяма убедителност, съобщи NOVA.
Няма опасност да се укрият, но има реална опасност да извършат престъпления, ако бъдат с по-леки мерки за неотклонение, мотивира се съдът.
Определението не е окончателно и може да бъде атакувано пред Софийския апелативен съд.
