|Ивелин Михайлов: Да влизам и аз в ареста, няма проблем! Започваме да вадим записи
"След вчера видяхме, че в България няма законност, няма някакъв ред, който да е установен. Видяхме, че политическите партии работят заедно, което е безспорен факт“, каза той.
Обикновените граждани са подложени на репресии, а политическият елит действа в уговорка, смята той.
"Очаквайте шоу, започваме да изкарваме записи", каза той, обръщайки се към управляващите.
