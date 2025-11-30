Ивелин Михайлов: Да влизам и аз в ареста, няма проблем! Започваме да вадим записи

© Вероятно в сряда ще ми гласуват имунитета, започваме да вадим записи. Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов в обръщение. "Да си го гласуват и да влизам и аз в ареста. Няма проблем. Не може моите хора да стоят вътре, аз да съм вън“, коментира той по повод аферата "Исторически парк".



"След вчера видяхме, че в България няма законност, няма някакъв ред, който да е установен. Видяхме, че политическите партии работят заедно, което е безспорен факт“, каза той.



Обикновените граждани са подложени на репресии, а политическият елит действа в уговорка, смята той.



"Очаквайте шоу, започваме да изкарваме записи", каза той, обръщайки се към управляващите.