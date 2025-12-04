ЗАРЕЖДАНЕ...
|Съдът остави петима в ареста по делото "Исторически парк"
От доказателствата по делото и показанията на множество свидетели може да се направи обосновано подозрение, че обвиняемите са създали организирана група с престъпна цел и по-точно извършване на измами, присвоявания, изпиране на пари и данъчни престъпления.
Съдебният състав се съгласи с изводите на първата инстанция, че задържаните няма опасност да се укрият. Ако бъдат с по-леки мерки от задържане под стража обаче, може да повлияят на разследването, на множеството експертни действия, които предстоят, както и на разпитите на свидетелите.
Заради влошеното му здравословно състояние съдът измени мярката на Николай Х. от задържане под стража в парична гаранция от 20 000 лв. Единствено за седмия задържан - Емил Е. съдът не намери достатъчно основания за вземане на мярка за неотклонение. За него е известно само, че е представител на строителна фирма и няма доказателства да е свързан с групата.
Определението е окончателно и не подлежи на жалба или протест.
