ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Студен старт на новата седмица
Автор: Лора Димитрова 14:56Коментари (0)294
© НИМХ
През нощта ще бъде предимно ясно. Значителна ще е облачността над Родопите. Вятърът ще стихне и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла. Ще е студено с минимални температури предимно между 0° и 5° и на места в котловините ще има условия за слана. В София минималната температура ще бъде около 1°. Утре ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток, ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 15°, съобщиха от НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна над върховете в Рило-Родопската област. Ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин – до умерен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.


Още по темата: общо новини по темата: 28
18.10.2025 Meteo Balkans: Внимание!
15.10.2025 Meteo Balkans: Трагедията в Свети Влас просто чака да се случи
14.10.2025 В Пловдив утре ще се радваме на пролетно време
12.10.2025 След бедствието в "Елените": Собственици на апартаменти са готови да съдят държавата
12.10.2025 Село в Родопите може да остане изолирано заради свлачище
11.10.2025 Градушка удари в Северна България
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Инструкторът на младежа, причинил катастрофата с трима загинали: ...
13:59 / 19.10.2025
Ракиджия: Имам 5 дка овощна градина, но и една слива не съм откъс...
13:48 / 19.10.2025
Експерт: Тази диета е научно обоснован път към по-здраво общество...
13:30 / 19.10.2025
Свидетел на трагедията на АМ "Тракия": Докато момичето умираше, х...
13:17 / 19.10.2025
Как новата система мери тежестта на камионите на пътя?
14:03 / 19.10.2025
Трагичен инцидент на АМ "Тракия" край Пловдив, 17-годишна загина ...
11:41 / 19.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
КТ "Подкрепа": Работещите пенсионери не бива да получават пенсия
12:31 / 17.10.2025
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
Ограничават движението в Тунела в Пловдив
16:22 / 17.10.2025
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
Забраняват продажбата на цигарите с филтър в ЕС?
08:54 / 17.10.2025
Ана-Шермин: Аз не чистя
Ана-Шермин: Аз не чистя
19:44 / 17.10.2025
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари. Имен ден имат хиляди българи
На 18 октомври, на големия празник, не давайте назаем сол и пари. Имен ден имат хиляди българи
21:27 / 17.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Бойни спортове
Катастрофи в България
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: