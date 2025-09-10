ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стръвницата отново нападна манастира край Сопот
Служителите са я прогонили към планината с автомобил.
Днес в 11.00 часа комисия от РИОСВ и Държавното горско стапанство ще опишат нанесените щети, съобщава националната телевизия. Ако стръвницата не бъде прогонена и се върне отново, ще бъдат предприети следващи мерки.
Според закона при 2 последователни нападения тя може да бъде предложена пред Министъра на земеделието и храните за отстрел. Местната власт провава по никакъв начин да не се храни ида не се оставя храна за мечката във вилната зона над Сопот.
