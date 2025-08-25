ЗАРЕЖДАНЕ...
|Строят най-големия завод за барут в Европа на терена на ВМЗ-Сопот
Заводът за барут ще бъде на терена на ВМЗ-Сопот и ще бъде най- големият в Европа, каза Борисов и добави, че в момента барутът е най-дефицитната стока. Вторият завод ще е за 155-милиметрови снаряди и изстрели, натовски калибър, които са изключително важни и за Българската армия, а и за цяла Европа. Капацитетът на завода ще е 100 хиляди бройки.
Информирали сме Европейската комисия за тези два проекта и по механизма SAFE сме гарантирали парите от страна на българската държава, каза още Борисов.
В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двустранните договори, за да може Народното събрание да ги ратифицира
Той посочи, че работят и по следващ завод или филиали за изграждането и производството на дронове.
Българското правителство и "Райнметал" ще направят обща инвестиция на стойност над 1 млрд. евро за производството на тези важни компоненти.
