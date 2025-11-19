ЗАРЕЖДАНЕ...
|Страховит пожар унищожи автобуси, бусове и коли
В момента се работи по осигуряване на допълнителни превозни средства за обезпечаване на нормалния график за придвижване на автобусите и за максимално ограничаване затрудненията на пътуващите.
В съответствие със създадената ситуация е възможно да има забавяне на част от курсовете през следващите дни.
Молим за Вашето разбиране и търпение, докато Община Костинброд и "Общински превози – Костинброд“ предприемат необходимите мерки.
Общината е в постоянна координация с общинското дружество и компетентните служби, за да бъде възстановено нормалното обслужване във възможно най-кратък срок", съобщават от община Костинброд.
