© виж галерията "Във връзка с възникнал тази нощ пожар в базата на общинско дружество "Общински превози – Костинброд“, при който бяха напълно изгорели четири автобуса, един ученически автобус, два буса и леки автомобила, Ви уведомяваме, че ще има временно затруднение в организацията на обществения превоз на пътници.



В момента се работи по осигуряване на допълнителни превозни средства за обезпечаване на нормалния график за придвижване на автобусите и за максимално ограничаване затрудненията на пътуващите.



В съответствие със създадената ситуация е възможно да има забавяне на част от курсовете през следващите дни.



Молим за Вашето разбиране и търпение, докато Община Костинброд и "Общински превози – Костинброд“ предприемат необходимите мерки.



Общината е в постоянна координация с общинското дружество и компетентните служби, за да бъде възстановено нормалното обслужване във възможно най-кратък срок", съобщават от община Костинброд.