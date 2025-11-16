ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стартира нова програма за енергийна ефективност, раздават ваучери по 20 000 лева
Правителственият пресцентър уточни, че средствата ще бъдат достатъчни за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации.
Министър-председателят бе на обиколка в Североизточна България, където инспектира ремонти и се срещна с граждани и представители на местната власт. По темата за санирането той говори в Тутракан, където жилищен блок с над 500 души, компрометиран още при строителството по ВиК-системата си, е потънал повече от 20 см в образувало се блато. След спешните действия на държавата блокът е укрепен и енергийната му ефективност е подобрена.
