ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Стартира нова програма за енергийна ефективност, раздават ваучери по 20 000 лева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:23Коментари (0)311
©
Премиерът Росен Желязков обяви вчера нова програма за саниране на еднофамилни къщи. Чрез нея ще се предоставят ваучери на стойност 20 000 лв. за обект. Финансирането е осигурено от Фонд за декарбонизация, който разполага с 100 млн. лв., като в последствие сумата може да бъде увеличена.

Правителственият пресцентър уточни, че средствата ще бъдат достатъчни за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации.

Министър-председателят бе на обиколка в Североизточна България, където инспектира ремонти и се срещна с граждани и представители на местната власт. По темата за санирането той говори в Тутракан, където жилищен блок с над 500 души, компрометиран още при строителството по ВиК-системата си, е потънал повече от 20 см в образувало се блато. След спешните действия на държавата блокът е укрепен и енергийната му ефективност е подобрена.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Радан Кънев: Синът ми бе задържан за един грам марихуана
10:40 / 16.11.2025
Семейство от България отглежда най-скъпата подправка в света, еди...
10:33 / 16.11.2025
Българинът, който спокойно хапва най-лютите чушки на планетата: Т...
10:22 / 16.11.2025
Румен Христов: Нужно ни е стабилно правителство с оглед преминава...
10:41 / 16.11.2025
Историческо представяне на България на международен куиз форум в ...
10:09 / 16.11.2025
Ски ваканцията у нас: Колко ще ни струва и какви са очакванията н...
11:35 / 16.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
Иво Сиромахов: Преди да дойдете от селата, имаше достатъчно места за паркиране
21:17 / 15.11.2025
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
Сиромахов иронично: Това е всичко, което трябва да знаем за нашия малък, но изключително храбър народ
13:34 / 14.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: