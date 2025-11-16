Стартира нова програма за енергийна ефективност, раздават ваучери по 20 000 лева

© Премиерът Росен Желязков обяви вчера нова програма за саниране на еднофамилни къщи. Чрез нея ще се предоставят ваучери на стойност 20 000 лв. за обект. Финансирането е осигурено от Фонд за декарбонизация, който разполага с 100 млн. лв., като в последствие сумата може да бъде увеличена.



Правителственият пресцентър уточни, че средствата ще бъдат достатъчни за санирането на няколко хиляди еднофамилни къщи годишно, включително поставянето на соларни инсталации.



Министър-председателят бе на обиколка в Североизточна България, където инспектира ремонти и се срещна с граждани и представители на местната власт. По темата за санирането той говори в Тутракан, където жилищен блок с над 500 души, компрометиран още при строителството по ВиК-системата си, е потънал повече от 20 см в образувало се блато. След спешните действия на държавата блокът е укрепен и енергийната му ефективност е подобрена.