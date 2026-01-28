ЗАРЕЖДАНЕ...
|Средиземноморски "звяр" обръща времето: Започва с дъжд, но леден въздух го превръща в сняг
През първия ден ще духа предимно умерен вятър от юг-югоизток, а в петък - вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще нахлува студен въздух; в Северна България дъждът ще премине в сняг. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, в югоизточните райони до 7°-8°, а максималните – между 7° и 12°, по-високи в Източна България; а в петък температурите ще се понижат. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще се създаде нова валежна обстановка.
След временно спиране на валежите в събота от югозапад, те отново ще се активизират. В Южна България и по Черноморието ще завали дъжд, а в Северна България и по високите полета - сняг. В неделя и понеделник на повече места и в Южна България дъждът ще премине в сняг.
От североизток с умерен, в Източна България и временно силен вятър ще нахлува студен въздух. В понеделник преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а дневните ще са предимно между минус 2° и 3°. Във вторник валежите ще спрат и облачността ще се разкъса. Минималните температури ще се понижат, а дневните няма да се променят съществено.
