Според БАН земетресението е било 4.8 по Рихтер

© Земетресението, което разтърси Гърция тази сутрин и което се усети в Пловдив и други части на Южна България, е било с магнитуд 4.8 по скалата на Рихтер. Това обявиха от Националния институт по геофизика, геодезия и география.



Според специалистите от НИГГГ дълбочината на труса е 19 километра. Епицентърът на труса е бил на 110 км южно от Пловдив, на 12 км западно от Ксанти.



Няма данни за пострадали, нито за сериозни материални щети, поне към настоящия момент.



Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) земетресението е било със сила 4.7.