|Според БАН земетресението е било 4.8 по Рихтер
Според специалистите от НИГГГ дълбочината на труса е 19 километра. Епицентърът на труса е бил на 110 км южно от Пловдив, на 12 км западно от Ксанти.
Няма данни за пострадали, нито за сериозни материални щети, поне към настоящия момент.
Според Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC) земетресението е било със сила 4.7.
