© Facebook виж галерията Вчера следобед на пътя Девин – Кричим БМВ М8, управлявано от мъж на 28-годишен софиянец, поради несъобразена скорост с пътните условия и релефа на местността, навлиза частично в насрещната пътна лента и удря два мотоциклета – "Ямаха“ управляван от мъж на 35 г. от Пещера и "Кавазаки Нинджа“ управляван от мъж на 20 г. от Първомай с пътник – жена на 20 г. от Плевен.



Вследствие на инцидента са ранени водачът на мотоциклета и пътничката, с контузии по тялото, оказана им е медицинска помощ на място, след което са транспортирани и настанени за лечение в УМБАЛ "Св. Георги“ – гр. Пловдив, без опасност за живота.



Водачите на другия мотоциклет и лек автомобил са с леки охлузвания и натъртвания, без нужда от болнично лечение. Пробите за алкохол са отрицателни.



По случая е образувано досъдебно производство.